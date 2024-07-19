Політолог припустив, хто міг організувати розмову Зеленського і Трампа

Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський 19 травня, ймовірно, проведуть телефонну розмову. Достеменно невідомо, хто міг її організувати та про що вони говоритимуть.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що російські та проросійські сили намагаються нав'язати Трампу своє бачення війни проти України та на яких умовах її потрібно завершувати. Однак, на його думку, розмова із Трампом може більш позитивно вплинути на його ставлення до України.

Дивіться також Зеленський знову просить дозволити бити західною зброєю вглиб Росії: у Британії відповіли

Хто міг організувати телефонний дзвінок

Ігор Чаленко вважає, що телефонний дзвінок між Зеленським та Трампом відбудеться через нещодавній візит Бориса Джонсона до лідера республіканської партії, де вони, ймовірно, спілкувалися про Україну.

Я переконаний, що цей телефонний дзвінок є наслідком потужної проукраїнської роботи Джонсона. Він довів Трампу позицію, яка точно відрізняється від тої, яку йому намагаються донести проросійські сили. Я переконаний, що президент Зеленський використає цей шанс,

– сказав політолог.

Керівник Центру аналізу та стратегій зазначив, що Трамп не спілкувався із Зеленським вже дуже давно, тому для нього ця розмова має бути цікавою, адже постать нашого президента набула значних змін у світовій політиці. Крім того, українське питання так чи інакше впливає на виборчу кампанію у США, а на це зважає Трамп.