"Проговорювали два головних аспекти": Зеленський розкрив тему розмови з Трампом у Ватикані

Президент Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп наприкінці квітня провели коротку зустріч у Ватикані у рамках церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Під час зустрічі вони обговорювали два аспекти санкцій проти Росії. Про це у вівторок, 27 травня, під час спілкування із журналістами розповів Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Про що говорив Зеленський із Трампом у Ватикані

Український президент розповів у коментарі ЗМІ, що під час зустрічі із Дональдом Трампом у Ватикані одним із питань, які обговорили лідери України та США була санкційна політика проти Росії.

Президент Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки. Ми з ним проговорювали два головних аспекти – енергетика і банківська система. Чи зможуть США запровадити санкції у два сектори? Я б дуже хотів,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами він сприймає розмову з американським лідером як позитивну, як "підтвердження політики США щодо введення сильних санкцій проти Росії, якщо Путін не піде на припинення вогню".

Нагадаємо, що у виданні WSJ зазначили, що 15-хвилинна зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані, можливо, "примирила лідерів та врятувала їхні стосунки", а найкраще було те, що "на ній були тільки вони двоє".