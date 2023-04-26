"Путін придурок, влада в руках муд*л": ЗМІ поширили запис розмови між бізнесменами Росії
Розслідувачі опублікували нібито запис розмови між російським мільярдером Романом Троценком та бізнесменом Ніколаєм Матушевським. На ньому чути, що чоловіки нарікають на Кремль. Водночас самі підозрювані називають розмову фейковою.
У вівторок, 25 квітня, проєкт "Настоящее Время" разом зі журналістами видання "Радіо Свобода" поширив цікаву розмову між, ймовірно, Троценком та Матушевським. Власне, на записі чути слова про те, що, мовляв, у Росії "все руйнується", бо влада – "в руках муд*л", а "Путін – придурок".
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"Росія перетворюється на випалену пустелю"
Також відомо, що на цьому записі співрозмовники називають один одного Рома та Коля та загалом обговорюють війну, планують виїхати разом з родичами із Росії та нарікають на кремлівську владу.
Ніякої ж концепції (у Кремлі – 24 Канал) далі немає. Вони помруть у якийсь момент часу і не залишать за собою нічого. Це просто буде випалена пустеля,
– каже, ймовірно, Троценко.
Також згодом журналісти "Системи" зв'язалися з Троценком та Матушевським з проханням прокоментувати цю інформацію. Власне, бізнесмени назвали аудіозапис фейком. Однак факти засвідчують, що це все-таки справжня розмова:
- під час неї, ймовірно, Матушевський говорить, що перебуває на Балі – з його інстаграму зрозуміло, що це так;
- розслідувачі верифікували номер, з якого нібито дзвонив Роман Троценко, та констатували, що він таки належить йому;
- також під час розмови Троценко називає себе Романом Вікторовичем та заїкається стосовно того, що йому через десять років буде 62 – це відповідає дійсності.
Зверніть увагу! Роман Троценко – один із найбагатших людей Росії, адже посідає 38-е місце в рейтингу Forbes ворожої держави. Він володіє регіональними аеропортами та комерційною нерухомістю. Водночас Троценко припинив відвідувати зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним після початку повномасштабного вторгнення. Однак, попри це очевидне дистанціювання, у лютому 2023 року Путін нагородив його орденом Дружби.
Тим часом Микола Матушевський, відомий у творчій сфері, отримав визнання за внесок у московський завод дизайну "Флакон" та інші інноваційні розробки.
Ворожа еліта переживає кризу
Згадаємо, що не так давно український підприємець Денис Довгополий описав поточний стан російських еліт, заявивши, що вони перебувають у кризовому стані та фактично на межі паніки.
Бізнесмен також зазначив, що іноземні компанії в Росії все ще надають такі важливі послуги, як лікування, харчування, обслуговування, але поступово згортають свою діяльність. Очікується, що ця тенденція посилиться після можливого контрнаступу ЗСУ.