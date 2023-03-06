Армія розвалиться, а Путіна виметуть із Кремля: генерал Британії сказав, коли буде крах Росії

Британський генерал Річард Даннат констатував, що є чимало незадоволених рішеннями Путіна серед кремлівського генералітету. Не виключено, що у недалекій перспективі диктатора видворять з Кремля.

Зауважимо, що Річард Даннат також командував Генеральним штабом Великої Британії. Тому очевидно, не варто не зважати на його слова про те, що ворожа держава може розпастися, а Владімір Путін залишиться без влади.

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Усе в руках Збройних Сил

За словами генерала, якщо майбутні контрнаступальні операції Збройних Сил нашої держави будуть успішними, авторитет Путіна стане нульовим.

Я хотів би сказати, якщо контрнаступ українців буде досить добре спланований, підтриманий і виконаний, то армія Росії розвалиться і тікатиме. Цілком імовірно, що Путіна видворять з Кремля,

– сказав Даннат.

Окрім того, він зауважив, що Україні вкрай необхідне озброєння. І якщо Захід, зокрема, Німеччина та США ухвалюватимуть позитивні рішення стосовно постачань техніки та авіації, то ця війна може закінчитись уже цього року.

Російські генерали незгодні з Путіним

Останніми місяцями особливо гостро стоїть питання щодо надання Збройним Силам винищувачів. Чимало експертів дають невтішні прогнози щодо позитивного рішення Заходу стосовно постачань F-16 чи інших літальних апаратів.

Можна було б подумати, що нарешті після стількох поразок "другої армії світу" повстане усе населення Росії та скине диктатора з трону. Однак, на думку Данната, позбавити впливу Путіна можуть саме військові ворожої держави.

Вищому військовому командуванню Росії не подобається, що Путін вступив у війну, з якою вони не згодні. Я думаю, що це буде Герасимов і вищий генералітет, які виштовхнуть Путіна,

– констатував він.

Коли розпадеться Росія