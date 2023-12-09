Росія розпадеться втретє: опозиціонер назвав фактори, які цьому сприяють

Росіяни починають втомлюватися від війни та дедалі частіше запитують Владіміра Путіна, коли вона закінчиться. Однак у країни-агресорки не існує механізму, яким можна конвертувати невдоволення, роздратування і втому людей у певні дії.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що всі структури, які могли б очолити цей рух – знищені. Люди, які претендували на роль політичних лідерів, перебувають або в тюрмі, або в еміграції.

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Хто може запустити процес розпаду Росії

У країни-агресорки є внутрішня армія, яка спрямована на знищення будь-якого протесту. Мовиться про фсб, росгвардію, поліцію – всі ці структури готові знищити будь-яку кількість протестувальників і мають для цього рішучість та потенціал. У тоталітарних державах протести ніколи не закінчуються успіхом.

Щодо того, хто може спричинити процес розпаду, то варто згадати історію СРСР. Адже 8 грудня 1991 року було підписано Біловезьку угоду, яка стала другим етапом розпаду Російської імперії у формі Радянського Союзу.

Біловезька угода засвідчила припинення існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік та проголосила утворення Співдружності Незалежних Держав.

Першим етапом був 1917 рік. За словами Яковенка, під час Першої світової війни солдати втомилися воювати незрозуміло за які цілі, адже участь Росії у цій війні не мала ніякого сенсу. Відтак, провівши 4 роки в окопах, вони вийшли звідти й встромили багнет – хто в землю, а хто у свого командира.

"У результаті Російська імперія вперше розпалася, але потім знову зібралася. Рівно 32 роки тому вона розпалася вдруге. Я думаю, що в результаті цієї війни розпадеться третій раз і вже остаточно. Могильником Росії стане Владімір Путін, який своїми руками підготував усе до розпаду", – підкреслив Ігор Яковенко.

Які фактори можуть вплинути на розпад

Є декілька чутливих моментів, які можуть цьому сприяти. Згадуючи перший розпад Росії, треба знати з чого почалася Лютнева революція. Тоді це називали "хлібні бунти". Жінки вийшли на демонстрацію і серед них пішла чутка про те, що не вистачає хліба, через це почався стихійний жіночий бунт. Люди вривалися у хлібні магазини, так виник штучний дефіцит.

Далі через низку подій бунт почав розростатися, виник безлад, який у Росії не змогли зупинити. У підсумку відбулася справжня Лютнева революція, а потім і Жовтневий переворот. Існувало певне болюче місце, на яке натиснули, й все почало розсипатися,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Він додав, що в конструкції СРСР і теперішньої Росії закладена величезна "міна". Вона створена штучно й силою. Ця енергія розпаду захована у відцентрованих тенденціях, мовиться про національні республіки, наприклад, про Північний Кавказ, Татарстан, Башкортостан.

Всі вони утримуються силою, бо ніщо не поєднує, наприклад, Чечню і Єкатеринбург. Немає логіки, яка пояснить, чому ці дві території мають бути у складі однієї держави. У них немає нічого спільного. Треба тільки ослабнути силовим структурам і одразу піде енергія розпаду,

– наголосив Яковенко.

Після розпаду СРСР переважно всі країни, окрім Росії, отримали свободу. Відтак схожі тенденції, які були кілька десятиліть тому, зможуть розвалити країну-агресорку, як колись розвалили Радянський Союз.

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