Після цього почнеться розпад Росії, – Подоляк озвучив важливу місію України

Країна-агресор, розпочавши повномасштабну війну проти України, запустила незворотні процеси розпаду російської політичної системи. Фінал війни – це не кордони Росії 1991 року, а початок розпаду політичної системи агресора.

Про це 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що тільки це означатиме, що світ позбувся ключових ризиків, які генерує Кремль.

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"Демократичні" вибори на Росії

У 2024 році Кремль формально планує провести президентські вибори, адже результат всім відомий наперед. Відбудеться спроба перепризначення царя. Для правдоподібності навіть залучать представників так званого демократичного табору – "опонентів", які матимуть 0,3% на виборах.

Також буде ініціативна група з громадян творчих і наукових спеціальностей, які скажуть, що 120% населення Росії пропонує вам, Владімір Владімірович стати царем "всєя Росії" вп'яте,

– зазначив Подоляк.

Так на Росії виглядатимуть "демократичні президентські вибори", які "абсолютно прозорі", "конкурентні" і абсолютно "враховують всі електоральні побажання".

Але якщо перейти від сарказму до серйозних речей, то в України є важлива місія – розірвати цей авторитарний процес. Це можна зробити, прорвавши лінію фронту у будь-якому місці чи ще збільшити домінування в акваторії Чорного моря. Після цього почнеться розпад Росії,

– мовив радник голови ОПУ.

В авторитарних державах, як Росія, не буває виборів. Там немає конкуренції, але є абсолютно дикий народ, який хоче мати царя, який безкарно вбиватиме. Подоляк наголосив, що Росія бреше, коли говорить про готовність до переговорів. Насправді агресор внутрішньо хоче продовжувати геноцид українців.

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Росія пропонує капітуляцію

Головне завдання Кремля – тихо заморозити "конфлікт", щоб не відповідати за скоєні злочини. Особливо цього прагне Путін, який є автором геноцидного типу війни в Україні, адже в нього вже є ордер МКС.

17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна. Його підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Росії.

Росія не пропонує переговори й не розуміє, що таке переговори. Вона пропонує капітуляцію. І тому не треба називати переговорами те, що є спробою примусити Україну до капітуляції,

– додав радник голови ОПУ.

Росія ніколи не говорить про мир. Вона говорить про підкорення. Для агресора мир – це підкорення. Росія хоче підкорити Україну, щоб мати змогу робити на окупованих територіях геноцид, викрадення тощо.

"Відфільтруємо, низку знищимо, відповідно скажемо, що самі себе вбивали, бомбардували. Низка буде жити в тюрмах і згниє там, як це було з дисидентами в радянські часи. Низка буде колаборантами, які зрадять своїх рідних, близьких, батьків і пам'ять про них. А решта будуть просто з втраченою пам'яттю. Оце хоче Росія, коли говорить про слово "мир", – зауважив Подоляк.

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