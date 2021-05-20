Розпочали розмову, – Зеленський про зустріч з Путіним

20 травня 2021 , 09:36
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Вже тривалий час обговорюють ймовірну зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Наразі немає деталей, але президент України запевнив, що розмови щодо цього вже тривають.

Про це Зеленський сказав на пресконференції з нагоди другої річниці свого президентства. Головною проблемою нібито є обрання місця, де має відбутись зустріч. 

До теми Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорить президент

"В таких ситуаціях зустрічаються або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території. Розпочато розмови між Офісом Президента та Росією", – сказав він.

Зеленський заявив, що відчуває підтримку Німеччини та Франції у питанні агресії Росії. 

Є узгоджені кластери між Німеччиною і Францією щодо припинення війни, але немає узгодження з російської сторони. Тому я запропонував зустріч з президентом Російської Федерації,
– пояснив Зеленський.

Дивіться пресконференцію Зеленського: відео

Зустріч Зеленського з Путіним: що відомо

  • Зеленський ще 20 квітня закликав Путіна зустрітися через загострення на Донбасі. Президент України хотів, щоб зустріч відбулась "у будь-якій точці Донбасу, де триває війна".
  • Путін відповів на пропозицію, заявивши, що готовий на зустріч, але не на Донбасі. Він пропонує зустрітися у Москві.
  • Низка країн пропонували, аби подія відбулась на їхній території.
  • Мовилось навіть про те, щоб організувати зустріч у Ватикані.
Автор: Тетяна Пасічник