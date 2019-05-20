17:36
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Розподіл екоподатку за моделлю автовідшкодування ПДВ оптимально для бізнесу, – Варнавський

      43 Читать новость на русском
      Екологія
      Екологія / vlasno.info

      Введення моделі автоматичного відшкодування частини коштів, витрачених на екологічну модернізацію підприємств, за рахунок відрахувань екологічного податку буде оптимальним варіантом для бізнесу.

      Про це в коментарі Uaprom.info сказав начальник управління з ООС групи "Метінвест" Владислав Варнавський.

      У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти №10146 і №10147 (автори В. Заружко та М. Єфімов), які пропонують внести зміни до податкового та бюджетного кодексів України, дозволивши до 70% виплат з екоподатку направляти на відшкодування витрат компаній на екопроекти. Існують і альтернативні проекти законів №10146-1 і №10147-1 (автор О. Недава), які передбачають створення спеціального фонду для акумуляції коштів екоподатку, які в подальшому будуть виділятися на екопроекти.

      "Основний законопроект пропонує автоматичне відшкодування витрат, які підприємства понесли на вже реалізовані проекти, і за якими вже зрозумілий ефект. Основний законопроект більш зручний у використанні (на відміну від альтернативного – ред.). Це механізм, який вже існує і використовується за іншими напрямами", сказав Варнавський, привівши в приклад функціонуючу в Україні модель автоматичного відшкодування ПДВ. "Це працює і це хороша історія", додав він.

      У разі прийняття, процедура автоматичного відшкодування екоподатку спростить для підприємств інвестиції в екологічну модернізацію. "Кожен квартал я рахую, скільки мені потрібно заплатити екоподатку в залежності від того, скільки тонн чогось я викинув, скинув або розмістив у вигляді відходів. Якщо за цей час я встиг побудувати, наприклад, газоочисну установку, то на суму цієї установки я просто зменшую свій платіж. Гроші з компанії не йдуть, не повертаються, ніякої корупційної складової", пояснив Варнавський принцип роботи запропонованої моделі.

      Також він додав, що створення спецфонду, на його думку, може ускладнити фінансування екопрограм через бюрократичні процедури, які приведуть до затримки виплат, а також строгих правил використання бюджетних грошей. Використання державних коштів також може бути сприйнято іноземними регуляторами, як неконкурентна перевага українського бізнесу.

      blog_ava
      Інавгурація Володимира Зеленського: фото та відео
      сьогодні
      15172
      Теги: Екологія Податки Інвестиції Фінанси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      сьогодні , 17:30 Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      Леонід Остальцев 89
      Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      сьогодні , 16:30 Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      Крістіна Бердинських 903
      Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      сьогодні , 16:00 Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      Олександра Дрік 386
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сьогодні , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 6740
      Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне
      сьогодні , 15:06 Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне
      Вікторія Кутьїна 3479
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук