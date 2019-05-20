Розподіл екоподатку за моделлю автовідшкодування ПДВ оптимально для бізнесу, – Варнавський

Введення моделі автоматичного відшкодування частини коштів, витрачених на екологічну модернізацію підприємств, за рахунок відрахувань екологічного податку буде оптимальним варіантом для бізнесу.

Про це в коментарі Uaprom.info сказав начальник управління з ООС групи "Метінвест" Владислав Варнавський.

У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти №10146 і №10147 (автори В. Заружко та М. Єфімов), які пропонують внести зміни до податкового та бюджетного кодексів України, дозволивши до 70% виплат з екоподатку направляти на відшкодування витрат компаній на екопроекти. Існують і альтернативні проекти законів №10146-1 і №10147-1 (автор О. Недава), які передбачають створення спеціального фонду для акумуляції коштів екоподатку, які в подальшому будуть виділятися на екопроекти.

"Основний законопроект пропонує автоматичне відшкодування витрат, які підприємства понесли на вже реалізовані проекти, і за якими вже зрозумілий ефект. Основний законопроект більш зручний у використанні (на відміну від альтернативного – ред.). Це механізм, який вже існує і використовується за іншими напрямами", – сказав Варнавський, привівши в приклад функціонуючу в Україні модель автоматичного відшкодування ПДВ. "Це працює і це хороша історія", – додав він.

У разі прийняття, процедура автоматичного відшкодування екоподатку спростить для підприємств інвестиції в екологічну модернізацію. "Кожен квартал я рахую, скільки мені потрібно заплатити екоподатку в залежності від того, скільки тонн чогось я викинув, скинув або розмістив у вигляді відходів. Якщо за цей час я встиг побудувати, наприклад, газоочисну установку, то на суму цієї установки я просто зменшую свій платіж. Гроші з компанії не йдуть, не повертаються, ніякої корупційної складової", – пояснив Варнавський принцип роботи запропонованої моделі.

Також він додав, що створення спецфонду, на його думку, може ускладнити фінансування екопрограм через бюрократичні процедури, які приведуть до затримки виплат, а також строгих правил використання бюджетних грошей. Використання державних коштів також може бути сприйнято іноземними регуляторами, як неконкурентна перевага українського бізнесу.