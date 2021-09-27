Розповідають дурниці, – Шабунін сказав, хто стоїть за блокування судової реформи

Судді активно намагаються знищити судову реформу. Точніше не дають їй можливості навіть розпочатись. Ба більше, за цим дійством стоять конкретні особи.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. Він назвав конкретні прізвища осіб, які грають надважливу роль у цьому блокуванні.

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Хто перешкоджає реформі

За словами Шабуніна, один з противників реформи – голова Ради суддів Богдан Моніч.

Він розповідає якісь дурниці. Мовляв, ми не виконуємо закон, бо він нам не подобається,

– зауважив голова ЦПК.

Шабунін вважає, що відповідальність за блокування реформи лежить персонально на ньому. Однак над Монічем стоїть верхівка судової мафії.

"Ми переконані, що це голова Верховного Суду пані Данішевська, а також голови Касаційних палат Верховного Суду – Львов і Гулько", – запевнив Шабунін.

Детальніше про цих осіб Віталій Шабунін розповів у своєму блозі "Право на гідність". Читайте матеріал за посиланням

"Друзі, я зараз до суддів звертаюсь. Якщо ви забираєте в суспільства єдиний спосіб вашого очищення – легітимний – не дивуйтесь, що у суспільства не залишається іншого способу, окрім вулиці (протестів – 24 канал)", – наголосив голова ЦПК.

Він додав, що цей спосіб суспільство обиратиме через безвихідь.

Чи можливі протести через суди

Шабунін запевнив, що дуже б хотів уникнути історії з суддівським майданом.

"Від нашої громадської організації ми робитимемо все можливе, щоб реформа відбулась у легальний спосіб. Якщо цього не станеться – я не бачу іншого способу, окрім того, щоб це робила вулиця", – заявив він.

Якщо ні судді, ні обрані політики не хочуть розв'язувати одну з найбільших проблем країни – ми маємо з цим змиритися? Вдруге за 2 роки? Ні, як на мене, занадто,

– додав Шабунін.

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Шабунін сказав, хто стоїть за блокуванням реформи: відео

Блокування реформи: що відомо