Розповів про активність на фронті й подякував військовим: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 9 липня записав своє традиційне звернення до українців. У ньому він розповів про високу активність наших захисників на фронті.

Крім цього, президент подякував нашим військовим за стійку оборону та вдалий наступ. Своє звернення глава держави записав із Луцька, де перебуває наразі.

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Зустріч з Дудою у Луцьку

Зеленський розповів детальніше про зустріч з президентом Польщі Дудою. Він наголосив, що мав доволі гарний діалог з польським очільником.

Розмова з ним. Молебень. Були представники всіх конфесій та релігійних спільнот. У луцькому костелі. Разом з Анджеєм ушанували пам’ять усіх жертв на Волині. Цінуємо кожне життя, пам’ятаємо історію та разом захищаємо свободу,

– сказав він.

Крім цього, глава держави також провів у замку Любарта у Луцьку нараду щодо ситуації в регіоні. Зокрема, президент обговорив питання безпеки, ситуацію на кордоні та прикордонних районах з Білоруссю.

"Проаналізували підготовку й забезпечення наших сил оборони та безпеки, відповідних підрозділів на Волині. Була доповідь щодо соціальної ситуації в області, потреб людей. Енергетика, забезпечення водою, бюджетне забезпечення – і для людей, і для соціальної сфери. Стан укриттів. Робочі місця в області", – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що держава буде підтримувати наших громадян у цей непростий час. До того він подякував жителям Луцьку за прийняття переселенців, а також за допомогу у лікуванні та реабілітації наших військових.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Події на передовій і подяка військовим

Зеленський також розповів про ситуацію на передовій. За його словами, наразі там відбуваються активні дії.

Глава держави також подякував українським військовим за гідну оборону і деокупацію територій.

Президент відмітив воїнів з таких військових формувань:

3 окремої штурмової бригади;

24 окремої механізованої бригади;

десантників 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Зеленський також оцінив воїнів, які працюють на Таврійському напрямку.

Глава держави відзначив за хоробрість воїнів з таких формувань:

десантників 79 окремої десантно-штурмової бригади;

артилеристів 55 окремої бригади "Запорізька Січ";

74 окремого розвідбату;

59 окремої мотопіхотної бригади.

Крім цього Зеленський особливо відзначив воїнів з кількох українських військових формувань.

Український очільник подякував:

воїну бригади "Запорізька Січ" майору Володимиру Гончарову.

матросу 35 окремої бригади морської піхоти Сергію Комару

стрілецю батальйону охорони 15 бригади транспортної авіації Олексію Лабенцю

артилеристам 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" майору Антону Черевку та старшому лейтенанту Василю Абраміву.

Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім у світі, хто допомагає!

– підкреслив Зеленський.

Наостанок президент подякував місту Луцьку за проведений плідний день.