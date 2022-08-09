Розрив Фінляндії та росії вже надовго, – активіст розповів, як на це реагують пересічні фіни

9 серпня 2022 , 11:37
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Нещодавно у столиці Фінляндії демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі". Скульптуру у 1989 році Гельсінкі подарував Радянський Союз. Самі ж фіни дуже активно допомагають українцям, які мали залишити дім.

Про це 24 каналу розповів голова Товариства українців у Фінляндії Василь Гуцул. Він також зазначив, що українці у Фінляндії теж поруч із небезпекою, свого роду – адже кордон із непередбачуваними росіянами також близько.

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"На мою думку, Фінляндія все ж продовжить свою лінію, адже на сьогодні, настрої у суспільстві дуже чіткі. Одне із останніх опитувань показало, що 90% фінського суспільства вважають, що співпраця Фінляндії і України – дуже важлива", – каже Василь Гуцул.

Фіни почали розуміти, що цей розрив із росіянами, фактично назавжди, або ж на довгий час,
– зазначив активіст.

Детальніше про підтримку України у Фінляндії: дивіться відео

Фіни підтримують Україну у будь-який спосіб

У фінському місті Лаппеенранта, куди росіяни з санкт-пєтєрбурга їздять на шопінг, щодня вмикатимуть гімн України. Так місцеве населення хоче продемонструвати солідарність з українським народом.

Фінляндія може обмежити видачу туристичних віз для росіян

У Фінляндії точаться дискусії щодо того, аби припинити видачу туристичних віз росіянами. Причина в тому, що росіяни використовують шенгенські візи для в'їзду в інші країни ЄС та оминають режим санкцій.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вважає, що росіянам слід обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні, інформує yle.fi.

Додамо, що Естонія вже готує пропозиції для Євросоюзу, аби припинити видачу віз росіянам.

Автор: Олена Кандяк