Розрив котла у військовій частині на Одещині: помер солдат, який отримав травми

В Одесі помер солдат строкової служби Богдан Білоконь, який зазнав значних травми внаслідок розриву котла, який стався в одній із військових частин, підпорядкованих оперативному командуванню "Південь", наприкінці грудня 2018 року. Чоловікові було 20 років.

Про це розповіли у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, передає УНІАН.

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Як розповів співрозмовник ресурсу, смерть солдата настала у результаті несумісних із життям травм.

"Медики робили все що від них залежало, наскільки відомо, усіма ліками хлопця забезпечили. Богдан Білоконь опритомнів, але, на жаль, організм не витримав – хлопець помер", – зазначив він.

За його словами, наразі триває розслідування за фактом вибуху котла та слідство встановлює всі обставини інциденту.

Правоохоронець також додав, що відповідно до правил, військовослужбовці мають право обслуговувати котельне устаткування, але після спеціальної підготовки.

Нагадаємо, 28 грудня 24 канал повідомляв, що у одній з військових частин командування "Південь" у котельні стався розрив котла, внаслідок чого 20-річний солдат строкової служби отримав опіки й численні травми, відтак його було госпіталізовано.