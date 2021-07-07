Розробили новий зразок туфель, – Таран про взуття для жінок-військових до Дня Незалежності

На параді до Дня Незалежності жінки-військовослужбовці йтимуть в більш зручних туфлях. Експериментальні моделі взуття будуть на шнурівці та нижчих підборах.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран під час засідання уряду 6 липня. Водночас якщо досвід використання нового взуття буде позитивним, то його видаватимуть надалі.

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"Ми розробили протягом минулого тижня вже новий зразок туфель. По-перше, вони вже мають шнурки, і це дозволяє їм не звалюватися з ноги під час ходьби, плюс – наявність шнурівки дозволяє враховувати різну повноту стопи у людей. По-друге, ми зробили набагато менший підбір", – сказав Таран.

Глава Міноборони висловив сподівання, що для комплектування "коробки" жінок-військовослужбовиць, які братимуть участь у параді до Дня Незалежності, невдовзі зможуть виготовити взуття у необхідній кількості й це "питання буде закрите".

Скандал довкола взуття жінок-військових: головне

На початку липня у соцмережах Міноборони з'явились світлини з тренування дівчат-військових до жіночої "коробки" на День Незалежності.

Проте фото викликали обурення громадськості, адже жінкам довелося марширувати на підборах. Користувачі мережі назвали це знущанням.

Натомість у Верховній Раді виступили із вимогою видати дівчатам звичайне взуття. А вже 2 липня на годині запитань до уряду Андрію Тарану подарували дамські туфлі на підборах.