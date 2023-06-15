Розробляє варіант повного розгрому: чому Путін заговорив про створення "санітарної зони"

Напередодні кремлівський диктатор Владімір Путін поспілкувався з російськими воєнкорами. Він вже програє деякі варіанти повного розгрому російської армії на території України.

Путін озвучив одне із майбутніх завдань, яке він може виконати. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Роман Світан.

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Реальне завдання

Так, росіяни можуть вдатися до знищення усіх інфраструктурних об'єктів, аби на певній території неможливо було існувати. Здебільшого йдеться про лівий берег Дніпра.

Коли російська армія буде розбита, ми вийдемо на держкордон, таке знищення він може подати як "перемогу", як виконання завдання. Це він реально може виконати,

– акцентує Світан.

При відході росіяни можуть усе підірвати, це буде справді "санітарна зона". Там українці не можуть відновити людську популяцію впродовж багатьох років. Це черговий акт геноциду російськими військами українського народу.

"Якщо це правильно сприймається воєнкорами, вони почнуть це розганяти як виконання головного завдання "СВО", то Путін його поширить на більш масову аудиторію. Він розпушує грунт для сприйняття такого роду дій", – підсумував Роман Світан.

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