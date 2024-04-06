Розробляємо свою зброю, – Зеленський про боротьбу з ворожими КАБами
Володимир Зеленський розповів, що Україна розробляє власну зброю, яка допоможе боротися з російськими керованими авіабомбами.
Під час інтерв'ю в ефірі національного телемаратону президент України розповів, що ми розробляємо свою зброю проти КАБів. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Відважний жест – раз на тиждень: в ОК "Південь" відповіли, як ворог використовує КАБи
Україна може боротися з КАБами комбіновано
Раніше повідомлялося, що з КАБами можна ефективно боротися лише за допомогою літаків, власне, збиваючи авіацію, яка несе та випускає цю зброю. Однак Володимир Зеленський розповів, що у боротьбі з КАБами Україна може розраховувати на комбінований захист.
За його словами, з ними можна боротися, посилюючи власну протиповітряну оборону та роблячи її більш далекобійною, аби можна було нею ж збивати ворожі носії такої зброї.
Дивіться також Найважчі напрямки, мобілізація та головні загрози: головне з інтерв'ю з Зеленським
Україна розробляє власну зброю проти КАБів
Окрім способів, наведених вище, президент розповів, що Україна виробляє власну зброю проти керованих авіаційних бомб.
Інша зброя проти КАБів у нас розробляється, вітчизняна, не буду говорити яка, поки що,
– сказав Зеленський.
Він також додав, що літаків, які Україні мають передати союзники, не вистачить. За словами президента, їхня кількість становить 10% від тої, яка потрібна українським військовим.
- До слова, раніше глава держави назвав кількість систем Patriot, необхідну для того, щоб закрити Україну повністю.
- За його словами, нам бажано мати 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в кожній.