Розробляємо свою зброю, – Зеленський про боротьбу з ворожими КАБами

Володимир Зеленський розповів, що Україна розробляє власну зброю, яка допоможе боротися з російськими керованими авіабомбами.

Під час інтерв'ю в ефірі національного телемаратону президент України розповів, що ми розробляємо свою зброю проти КАБів. Про це пише 24 Канал.

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Україна може боротися з КАБами комбіновано

Раніше повідомлялося, що з КАБами можна ефективно боротися лише за допомогою літаків, власне, збиваючи авіацію, яка несе та випускає цю зброю. Однак Володимир Зеленський розповів, що у боротьбі з КАБами Україна може розраховувати на комбінований захист.

За його словами, з ними можна боротися, посилюючи власну протиповітряну оборону та роблячи її більш далекобійною, аби можна було нею ж збивати ворожі носії такої зброї.

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Україна розробляє власну зброю проти КАБів

Окрім способів, наведених вище, президент розповів, що Україна виробляє власну зброю проти керованих авіаційних бомб.

Інша зброя проти КАБів у нас розробляється, вітчизняна, не буду говорити яка, поки що,

– сказав Зеленський.

Він також додав, що літаків, які Україні мають передати союзники, не вистачить. За словами президента, їхня кількість становить 10% від тої, яка потрібна українським військовим.