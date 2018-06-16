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Розробники представили додаток Otter Voice Notes для голосових заміток

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Otter Voice Notes конвертує мову в текст
Otter Voice Notes конвертує мову в текст / cnet

Розвиток галузі машинного навчання дозволив суттєво поліпшити якість програмних продуктів. Хорошим прикладом може слугувати додаток Otter Voice Notes, який на основі записів користувача навчається та в майбутньому краще розпізнає команди.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Додаток представляє собою замітки, але не прості, а призначені для запису діалогів. Варто натиснути лише одну кнопку запису, після чого додаток почне автоматично записувати мову і конвертувати її в текст. Якщо в діалогах простежуються паузи, додаток автоматично відокремлює мову за часом в хронологічному порядку.

Otter Voice Notes відмінно підійде журналістам. Під час інтерв'ю можна запустити запис в додатку, і він сам буде конвертувати мову користувача в текст, таким чином, не потрібно буде потім аналізувати аудіозапис для ручної конвертації в текст.

Otter Voice Notes  Otter Voice Notes
Додаток Otter Voice Notes конвертує ваші слова в текст на смартфоні

Безкоштовний тарифний план пропонує користувачам 600 хвилин запису в місяць, а за 10 доларів можна збільшити обмеження до 6000 хвилин на місяць.

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Проте безкоштовного плану повинно вистачити багатьом, до того ж навіть у безкоштовному тарифному плані є безліч можливостей, наприклад, доступ до веб-версії (otter.ai), зміна швидкості запису, створення груп з доступом до загальних записів, експорт записів в MP3-форматі і так далі.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Штучний інтелект Додатки
Джерело: 24 Канал
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