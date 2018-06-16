Розробники представили додаток Otter Voice Notes для голосових заміток

Розвиток галузі машинного навчання дозволив суттєво поліпшити якість програмних продуктів. Хорошим прикладом може слугувати додаток Otter Voice Notes, який на основі записів користувача навчається та в майбутньому краще розпізнає команди.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Додаток представляє собою замітки, але не прості, а призначені для запису діалогів. Варто натиснути лише одну кнопку запису, після чого додаток почне автоматично записувати мову і конвертувати її в текст. Якщо в діалогах простежуються паузи, додаток автоматично відокремлює мову за часом в хронологічному порядку.

Otter Voice Notes відмінно підійде журналістам. Під час інтерв'ю можна запустити запис в додатку, і він сам буде конвертувати мову користувача в текст, таким чином, не потрібно буде потім аналізувати аудіозапис для ручної конвертації в текст.



Додаток Otter Voice Notes конвертує ваші слова в текст на смартфоні

Безкоштовний тарифний план пропонує користувачам 600 хвилин запису в місяць, а за 10 доларів можна збільшити обмеження до 6000 хвилин на місяць.

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Проте безкоштовного плану повинно вистачити багатьом, до того ж навіть у безкоштовному тарифному плані є безліч можливостей, наприклад, доступ до веб-версії (otter.ai), зміна швидкості запису, створення груп з доступом до загальних записів, експорт записів в MP3-форматі і так далі.

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