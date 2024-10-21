Заходу варто єднатись: чому Росія та Китай так прагнуть розширити БРІКС

Китай та Росія неабияк зацікавлені в розширенні міждержавного об'єднання під назвою БРІКС. І Сі Цзіньпін, і Владімір Путін мають власні інтереси, вони суттєво різняться.

Та і країни, які бажають приєднатися до організації, переслідують особисті цілі. Детальніше про це 24 Каналу розповіла експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська.

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Чому розширюється БРІКС

Понад 20 країн хочуть приєднатися до БРІКС. Серед них – Туреччина, Азербайджан, Палестинська автономія, Шрі-Ланка, Сирія тощо. Ці держави жодним чином не можуть своєю економічною вагою конкурувати з Китаєм та подекуди Індією.

Здавалося, така організація не має перспектив. Однак Китай та Росія, які її очолюють, зацікавлені в розширенні, попри кількість країн, які туди входять.

Владімір Путін передусім прагне показати, що він не ізольований на міжнародному рівні. Також диктатор намагається просунути альтернативу міжбанківській системі SWIFT та знайти можливості торгувати із Заходом, звівши нанівець вагомість долара.

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Водночас китайський очільник Сі Цзіньпін хоче просувати свою геополітичну ініціативу "Один пояс – один шлях", а також мати вплив на так звані країни Глобального Півдня, які перебуватимуть під ковпаком БРІКС.

Не потрібно скептично ставитися до цього блоку, який начебто не має нічого спільного і, можливо, не матиме інституційних засад. Бачимо сьогодні, як ділиться світ, несміливість та нерішучість західних країн, неможливість дати відсіч "осі зла" та захистити світовий порядок,

– сказала Наталія Бутирська.

Це сигнал для різних країн, що Захід не може виконувати свою функцію і відповідно потрібно шукати новий "полюс", до якого їх візьмуть. І от з'являється БРІКС, куди всіх беруть та не ставлять параметрів. Саме тому західні країни мають об'єднатися і не допускати сумнівів щодо їхньої можливості бути захисниками порядку, який Китай та Росія намагаються підірвати різними способами.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував поїздку на саміт БРІКС у Росію через травму голови, отриману в резиденції.