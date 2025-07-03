За які порушення людину можуть оголосити в розшук ТЦК із 1 липня

В Україні продовжується мобілізація, а отже діють всі норми закону, пов'язані з цим процесом. Так порушників військового обліку як і раніше будуть ТЦК будуть подавати в розшук.

Хто та за що може опинитися в розшуку територіального центру комплектування й соціальної підтримки, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Хто не підлягає мобілізації з 1 липня: новий перелік підстав для звільнення від призову



За які порушення ТЦК можуть подати в розшук

Законодавство визначає, що та людина, яка під час загальної мобілізації порушує правила військового обліку – не з'явилася до ТЦК за викликом, не оновлює свої дані та не повідомляє про зміни місця проживання чи іншої інформації – може оголошуватися в розшук ТЦК.

Також серед порушень виділяють ігнорування отриманої повістки, неявка на військово-лікарську комісію та невиконання розпоряджень ТЦК.

У цих випадках ТЦК не мають інформації про громадянина та разом з поліцією можуть здійснювати його розшук.

Конституцією передбачено, що представники Збройних Сил України та інших військових формувань не можуть обмежувати права та свободу громадян. Тому співробітники ТЦК не можуть примусово затримувати військовозобов'язаних, навіть якщо вони перебувають у розшуку. Такі повноваження мають лише правоохоронці.

Поліцейські можуть затримати людину, якщо вона:

не з'явилася на виклик до ТЦК без поважних причин;

несвоєчасно подала відомості про зміну місця проживання, освіти, місця роботи й посади;

порушила порядок проходження навчальних зборів;

має розбіжності інформації, зазначеної у військово-обліковому документі та Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних;

перебуває у розшуку;

не має при собі військово-облікового документа;

відмовляється отримувати повістку від групи оповіщення, у складі якої є поліцейський.

Нагадаємо, військовозобов'язаний, який порушив правила обліку, може отримати штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. За певних умов ТЦК можуть звернутися до суду щодо тимчасових обмежень для порушника, наприклад у праві керування автомобілем.

Зазначимо! Такі заходи не застосовуються, якщо людина користується правом керування транспортним засобом як основним законним джерелом доходу. Також позбавити людину цього право не можна, якщо вона користується авто у зв'язку з інвалідністю або перебуванням на утриманні інваліда І, ІІ груп або дитини-інваліда.

Якщо правила мобілізації порушили посадові особи, то адміністративна відповідальність складає від 5 100 до 8 500 гривень.