В Україні триває воєнний стан та мобілізація. У цей час ТЦК можуть подати військовозобов'язаних у розшук, якщо ті порушують правила обліку.

Здебільшого це стається після порушень, що свідчать про свідоме ухилення від мобілізації, передає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Чому ТЦК можуть оголосити у розшук?

Згідно з законом, кожен військовозобов'язаний, призовник або резервіст зобов'язаний з'являтися за викликом до ТЦК. Неявка за повісткою вважається адміністративним правопорушенням, за що передбачено штраф.

Проте здебільшого однієї неявки недостатньо для того, аби людина опинилася у розшуку – у такому разі зазвичай виписують адміністративний штраф.

Якщо людина продовжує ухилятися від візитів до ТЦК, складається протокол про адміністративне правопорушення. Надалі якщо особа не сплачує штраф і продовжує ігнорувати виклики, ТЦК може подати заяву в поліцію.

Лише коли ТЦК підтвердить, що військовозобов'язаний справді ігнорував повістку і його вже притягали до адмінвідповідальності, військовослужбовці можуть звернутися до поліції. Після цього правоохоронці вносять людину у базу розшуку.

Як можна знятися з розшуку ТЦК?

Наразі єдиний можливий спосіб знятися з розшуку – це особисто з'явитися у територіальний центр комплектування. Спочатку потрібно сплатити штраф, якщо такий є, а потім оновити військово-облікові дані. Цей процес відбувається за особистої присутності та участі у справі військовозобов'язаного. Дистанційно зняти розшук без притягнення до адміністративної відповідальності неможливо.

Водночас військовозобов'язаний може оскаржити розшук, якщо вважає, що його подали незаконно або через помилку. Проте навіть у цьому випадку людині потрібно звернутися до ТЦК з заявою, у якій викладено обставини справи, й надати підтверджуючі документи. Якщо це не принесе результату, можна звернутися до суду.