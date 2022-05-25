Розслаблятись дуже рано, неділя не є рубежем, – Арестович про бої на Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що цей тиждень буде вирішальним для розвитку подій на Луганщині, тому якщо ми вистоїмо до неділі – далі стане легше. Утім, це ще далеко не рубіж.

Про це повідомив 24 каналу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він заперечив слова очільника Луганщини Сергія Гайдая.

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Розслаблятись рано

За словами Арестовича, якщо проаналізувати всі доступні дані, то в росіян вистачить військ, аби ще як мінімум 2 – 3 тижні штурмувати Луганський напрямок. Він наголосив, що окупанти вперто намагаються вийти на адміністративні кордони цієї області.

Розслаблятись дуже рано, неділя не є рубежем,

– зауважив радник.

Як пояснив Арестович, зараз росіяни так завзято атакують на цьому напрямку, оскільки в окупантів змінилось військове командування. Крім того, загарбників підсилили свіжими силами.

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Водночас політичне керівництво Росії дуже наполягає, щоб росіяни негайно захопили Луганську область у її адміністративних межах. Так у Москві хочуть нарешті оголосити про закінчення певного етапу "операції".

Росіяни продовжуватимуть атаки

На думку Арестовича, російські окупанти продовжуватимуть наполегливо атакувати поки не зрозуміють, що вони втратили можливість наступати. Або ж поки не вийдуть на кордони Луганської області.

На жаль, зараз на цьому напрямку сконцентрували таку кількість російських військ, яка здатна виконати це завдання. Вони кинули 5 – 6 свіжих батальйонів тактичних груп на додаток до тих сил, які вже там були,

– наголосив Арестович.

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