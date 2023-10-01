"Яка влада, така й шапка": деталі розслідування про колаборантів

NGL.media ідентифікували понад 1800 представників окупаційної так званої "влади". Серед них виявилося 1579 колаборантів – українців, які пішли працювати на росіян. Та вони – доволі різноманітні люди.

Про це 24 Каналу розповів журналіст-розслідувач NGL.медіа Антон Столяров, зауваживши, що серед них є люди, які раніше ходили у вишиванках. До слова, серед так званої "влади" на окупованих територіях майже 87% українських громадян.

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"Є люди, які живуть за принципом "яка влада, така і шапка". Коли на цій території українська влада, вони ходили у вишиванках. Щойно прийшли росіяни, вони почали говорити, що "з дитинства за Росію", – сказав Столяров.

Серед зрадників України є як колишні українські депутати, так і сільські, міські голови. А ще – учорашні поліцейські, податківці та прокурори. Є також ув'язнені, продавці самогону, масажисти й таксисти.

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Як відбувалося розслідування

Після того, як Владімір Путін у жовтні 2022 року підписав документи про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, у російському реєстрі почала з'являтися інформація про зареєстрованих юридичних осіб на окупованих територіях України. Мовиться про підприємців, компанії та осіб, які причетні до так званих "державних органів".

Українські хакери зламали цей реєстр і оприлюднили дані у відкритому доступі. Аналітики почали працювати з цією інформацією.

Далі журналісти-розслідувачі почали ідентифікувати керівників так званих "органів влади". На це витратили близько 3 місяців. Робили це за допомогою методів OSINT – розвідки на основі відкритих джерел.

Також розслідувачі просто шукали інформацію в інтернеті, соцмережах та повідомленнях пропагандистів. Шукали й в зламаних російських реєстрах, дані з яких викладали у мережу. Загалом передивилися понад 2300 окупаційних так званих "органів влади".

Нічого не сховати

Деякі колаборанти намагалися приховати свої дані. Часто видаляли свої сторінки у соцмережах, фото або змінювали ім'я та прізвище.

Живемо у такий час, коли абсолютно все приховати майже неможливо. Якщо неможливо знайти колаборанта у соцмережах, він міг все одно засвітитися в окупаційних пропагандистських ЗМІ,

– додав журналіст-розслідувач NGL.медіа.

Якщо навіть там зрадники не засвітилися, то українські хакери уже зламали доволі велику кількість російських реєстрів. А що не зламали вони, то росіяни злили за гроші у мережу.

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