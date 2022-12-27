Чому ООН ігнорує розслідування щодо Ірану: пояснення політолога

ООН ігнорує розслідування щодо постачання Іраном дронів Росії. Насправді навіть якщо ООН і розпочне таке розслідування, воно не буде ефективним.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Раніше повідомлялось про те, що означає обмін Росії та Ірану.

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Розслідування буде неефективним

Вігірінський зазначив, що Генасамблея ООН може проводити дослідження й потім давати рекомендації. Якщо розслідування – це те саме, що дослідження, то все, що може зробити ООН за його підсумками, це надати Ірану рекомендації: "Не постачайте Росії дрони". Однак Іран скаже, що доказів немає, ми не постачаємо Росії дрони, тому розслідування буде абсолютно неефективним.

У нас є проблеми у світосприйнятті з точки зору понять. Розслідування має завершитись певним судовим процесом, обвинуваченням і покаранням, це аналогічно до кримінальних справ. Та на рівні ООН покарання є малоймовірним або взагалі неможливим. Єдине, це можуть бути санкції, але востаннє на рівні ООН санкції вводились у 2005 – 2006 роках проти того ж таки Ірану та Лівії, однак були зняті за кілька років,

– зауважив політолог.

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Процедура розслідування

Він продовжив, що загалом, якщо Генасамблея проголосує за подібне розслідування, то воно можливе. Однак тут одразу ж виникають питання, чи допустить Іран представників ООН на свої заводи, що вони там побачать тощо. У підсумку вони складуть звіт і рекомендації, та він уже буде нам не потрібний за рік – два. Загалом ми намагаємось апелювати до організації, яка існує 70 років, яку слід реформувати.

"Цілі змінились, але інституція залишається, та вона позбавлена тих інструментів, щоб діяти для того, для чого була створена. Навіть якщо розслідування відбудеться, не варто чекати покарання когось в Ірані, бо їх не карають за порушення прав людин, за порушення правил глобальної безпеки. ООН фактично є беззубою перед викликами, що стосуються безпеки й можливого втягування цілого ряду міжнародних суб'єктів у війну", – наголосив Вігірінський.

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