Поклали беззбройних обличчям донизу: біля Селидового росіяни розстріляли двох бійців ЗСУ

Стало відомо про чергову страту українських захисників на Донеччині. Окупанти жорстоко вбили ще двох військовополонених.

На початку жовтня повідомлялося, що наразі зафіксовані 93 страти українських військовополонених на полі бою від початку повномасштабного вторгнення. Зазначалося, що 80 відсотків зареєстрованих випадків відбулися у 2024 році.

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Страта захисників біля міста Селидове

Втім, упродовж місяця з'явилися нові докази вбивств українських військовополонених.

Так, встановлено, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, окупанти у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

Росіяни, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, на початку вересня на Бахмутському напрямку окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого військовослужбовця ЗСУ на території селища Нью-Йорк.