Лубінець звернувся в ООН і Червоний Хрест після розстрілу полонених: чи встановили їхні особи

Український омбудсмен Дмитро Лубінець терміново звернувся до ООН і Червоного Хреста після того, як у мережі з'явилося відео з розстрілом українських полонених. За попередніми даними, воєнний злочин стався в окупованих Кринках в Херсонській області.

Водночас уповноважений з прав людини наголосив, що наразі більше інформації про злочин росіян Україна не має. Однак наголосив, що інцидент із розстрілом українських полонених стався через "беззубу реакцію" міжнародних організацій.

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Лубінець розповів деталі про інцидент із розстрілом полонених

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив на відсутності офіційних даних щодо місця та часу нещодавнього злочину, скоєного окупантами. За попередньою інформацією, інцидент стався поблизу села Кринки Херсонської області.

Лубінець також закликав міжнародну спільноту надіслати Росії чіткий сигнал про те, що воєнні злочини не можна приховувати.

Вчора я терміново направив листи до Організації Об'єднаних Націй, а також до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони, по-перше, юридично зафіксували вкотре порушення Російською Федерацією Женевської конвенції. Також, на мій погляд, це додатковий доказ скоєння воєнних злочинів російськими військовими,

– зазначив омбудсмен.

Омбудсмен також підтвердив, що наразі докладаються зусилля для збору додаткової інформації про військову частину, до якої належали розстріляні військовослужбовці ЗСУ, та встановлення їхніх осіб.

Лубінець наголосив на важливості розгляду потенційного воєнного злочину, скоєного російськими солдатами, в Організації Об'єднаних Націй. Лубінець також закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста якнайшвидше висловити свою позицію з цього питання, адже це єдина організація, яка перевіряє дотримання захисту прав військовополонених сторонами воєнного конфлікту.

"Можливо, викликали представників Росії до штаб-квартири, можливо відправили додаткову місію на територію країни", – додав уповноважений з прав людини.

Омбудсмен також підкреслив, що через "беззубу позицію міжнародних організацій" Росія взагалі не звертає жодної уваги на ці випадки й продовжує вбивати українських військовополонених. Однак зауважив, що на миттєву реакцію не слід сподіватися, адже, напевно, в них багато бюрократичних процедур і вони не знають, як на подібні інциденти реагувати.

Українських полонених розстріляли біля Кринків