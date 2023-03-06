Провина повністю на владі Росії, – Фейгін про розстріл українського військовополоненого

Російські загарбники цинічно розстріляли українського військовополоненого на фронті. Наслідки для окупантів будуть дуже жорсткими.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, поки не зрозуміло, хто саме виклав це відео в публічний доступ. Його могли опублікувати з телефону загиблого окупанта або ж вони спеціально це зробили. До прикладу, вагнерівці обожнюють робити публічні страти.

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Наслідки цього розстрілу будуть дуже жорсткими

Як наголосив Фейгін, очевидно, що в цьому злочині винні самі виконавці. Але не варто забувати і про провину військово-політичного керівництва Росії.

Провина повністю на російській владі, яка затіяла цю війну. В цьому випадку також абсолютна провина учасників розстрілу військовополоненого,

– зазначив Фейгін.

Він підкреслив, що такі воєнні злочини особливо сильно впливають на військових. Цілком ймовірно, що російські окупанти самі знизили свої подальші шанси на виживання у війні після вчинення цього розстрілу. Ніхто з ними церемонитися не буде.

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Зрозуміло, що в Росії не будуть розслідувати воєнний злочин власних військових. Там панує беззаконня. Ніхто не буде з цим розбиратися.

За кожен такий злочин буде розплата