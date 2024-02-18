Я впізнала його за татуюванням на руці, – дружина ймовірно розстріляного військового в Авдіївці

Мережею шириться інформація про те, що російські військові могли розстріляти шістьох українських захисників, котрі перебували на позиції "Зеніт" в Авдіївці. Дружина ймовірно розстріляного бійця заявила, що впізнала його.

Про це, спілкуючись з журналістами "Слідство.інфо" повідомила Людмила. Вона – дружина захисника зі 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка – 25-річного Андрія Дубницького з позивним "Байрактар" з Кам'янки Кіровоградської області.

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Впізнала по татуюванню

Відомо, що він разом зі своїми п'ятьма іншими побратимами залишився на позиції "Зеніт", що південному сході Авдіївки. Журналісти поспілкувалися з матір'ю, дружиною та сестрою трьох наших бійців, котрих на цій позиції залишили пораненими.

У ЗСУ наразі з'ясовують інформацію про можливий розстріл українських полонених бійців на позиції "Зеніт". Станом на вечір 18 лютого це не можуть ані підтвердити, ані спростувати.

Людмила, дружина "Байрактара", пригадує, що він набрав її зранку 15 лютого та розповів, що поранений. Пізніше вони переписувалися, а останнє його повідомлення того ж дня було про те, що буде полон.

16 лютого вона вирушила до військкомату задля того, щоб дізнатися бодай щось про її чоловіка. Втім, їй нічого не відповіли. Обіцяли зв'язатися, але не зв'язалися. Того ж дня вона заснула. А ввечері, коли прокинулася, кинулася шукати по російських пабліках інформацію про коханого.

О 22:30 я знайшла це відео, я впізнала його за татуюванням. Його співслужбовець мені підтвердив, що це він. Ніхто після цього мені не дзвонив, нічого. Сьогодні просили ДНК-тест дочки, якщо що, я віддала всі документи, дані паспорта, військовий квиток. Його призвали 8 березня 2022 го року, і відтоді він весь час був в Авдіївці… Доньці було 4 місяці, коли його мобілізували,

– зазначає жінка.

Також тіло "Байрактара" на відео впізнав боєць 110-ї бригади Віктор Біляк. Він зазначив, що по татуюванню у формі хреста визначив, що це Андрій Дубницький. Боєць, котрий разом з іншими пораненими залишився на позиції 14 лютого.

П'ятеро поранених і один вцілілий

З журналістами також спілкувалася Катерина, сестра 30-річного Івана Житника з позивним "Джанго". Він упродовж двох років входив до 110-ї бригади ЗСУ. Вона зауважила, що їй зателефонував брат і повідомив, що поранений. Що разом із ним у шахті ще четверо поранених побратимів, а також цілий захисник, котрий вирішив залишитися з ними.

"Їм (пораненим – 24 Канал) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. Ваня коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж", – розповіла вона.

Звернімо увагу, що розмова між братом і сестрою потрапила до соцмереж. І це при тому, що Катерина наголошує, що нічого не викладала, а сам запис надіслала тільки рідним.

Зять Катерини по відеозв'язку набрав "Джанго".

Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться,

– додала Катерина.

Під час цієї відеорозмови зять Катерини на відео побачив, як до шахти зайшли росіяни та наказали всім виходити.

"І зять каже нам: я бачу, як заходять росіяни, і говорять: "Встали, вийшли, ми вас нести не будемо". Зять ще намагався з ним побалакати, а вони сказали брату вимкнути телефон", – пригадала Катерина.

Чекали на евакуацію три дні

Мама Інна впізнала свого сина на відео з Андрієм Дубницьким Георгія Павлова з позивним "Панда". Він – контрактник. Служив захисник з 2015 року. У 2017 він був у Маріуполі, а згодом його перевели до 110-ї бригади. Впродовж останнього року він служив на позиції "Зеніт".

Жінка розповідає, що захисники на евакуацію очікували три дні. Що 14 лютого її син зазнав осколкового поранення спини.

Я його дуже просила, синок, здайся в полон, ти мені потрібен живий – в нього маленька дитина – 5 років, син Андрюша, а він каже: "Мамо, я воїн". Хотілось би вірити, що вони живі. Найбільше, що я зараз хочу, – це знайти свого сина. Хочу побачити свого сина – йому буде 30 років в цьому році,

– говорила вона до того, як побачила відео.

Згодом журналістам "Слідство.Інфо" вона написала, що на відео з ймовірно убитими українськими військовими впізнала тіло свого сина. Катерина теж на ролику впізнала свого брата Івана по одягу та пляшці з водою, яка була в нього у руках, коли їх росіяни виводили з шахти.

Що відомо про ймовірно розстріляних полонених в "Авдіївці"