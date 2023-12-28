"Побратими" псковських десантників, які вбили полонених українців біля Роботиного, вже у полоні

У грудні російські військові розстріляли трьох українських захисників, яких полонили після бою у районі Роботиного на Запоріжжі. Офісу генпрокурора вже вдалося дізнатися окремі подробиці про вбивць українських полонених.

Ними виявилися окупанти з "Псковської десантної дивізії", яких вже підозрюють у воєнних злочинах в Україні, зокрема на Київщині.

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Товариші вже у полоні

За попередніми даними правоохоронців, до жорстокого вбивства українських військополонених причетні солдати з 76-ої десантної дивізії армії Росії, яка базується у Пскові.

Як з'ясувалося, чимало "побратимів" вбивць перебувають в українському полоні. Про це повідомив проєкт "Хочу жити".

У пресслужбі проєкту попередили росіян, що за всі скоєні в Україні злочини доведеться рано чи пізно відповідати. Тому у громадян країни-агресорки є два вибори – не брати повістку або не підписувати контракт.

Якщо ж ви все ж таки припустилися помилки і потрапили в окупаційні війська, у вас є шанс все виправити, звернувшись до “Хочу жити”. В нас військовополонених не розстрілюють,

– заявили у проєкті.

Співслуживці псковських злочинців вже у полоні / Скриншоти

Розстріл українських військовополонених біля Роботиного: що відомо