Окупанти зухвало та жорстоко розстріляли українського полоненого: усе, що відомо про трагедію

Російські військові розстріляли українського полоненого. Захисник був без зброї та не проявляв агресії.

У мережі з'явилося відео з жорстокою розправою над українським захисником. Перед смертю він сказав лише "Слава Україні". 24 Канал зібрав все, що відомо про воєнний злочин російських загарбників.

До теми Його останні слова були "Слава Україні": окупанти розстріляли українського військовополоненого

Що відомо про відео з полоненим

Поки що ім'я загиблого бійця невідоме. Також невідомо, де саме було зняте відео. Цей відеозапис набув розголосу завдяки активісту Сергію Стерненку.

6 березня він опублікував це відео у твітері й написав, що росіяни зафільмували страту українського військового. Чоловік на відео був беззбройним та неагресивним. На задньому фоні чути, що йому запропонували щось сказати. Боєць сказав лише "Слава Україні", після чого в нього полетіли кулі й він впав на землю.

Першоджерело цього відеозапису Стерненко поки що не розкривав. Після цього до поширення цього відео долучився інфлюенсер Ігор Лаченков. Подія швидко розлетілася у різних соцмережах та набула розголосу.

СБУ зареєструвала кримінальне провадження

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів, що за фактом розстрілу беззбройної людини почалось розслідування, а СБУ відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Він наголосив, що навіть у війни є закони. А росіяни систематично нехтують нормами міжнародного права.

Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу Генерального прокурора,

– повідомив генеральний прокурор.

Костін додав, що рано чи пізно за злочином буде кара, а усі причетні відповідатимуть перед Законом.

Відео вже передали міжнародним партнерам

Омбудсман Дмитро Лубінець підкреслив, що розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, – це порушення Женевських конвенцій. Він повідомив, що вже відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.

Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють… Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, – притягнення Російської Федерації до відповідальності,

– написав він.

Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Він наголосив, що потрібно негайно розпочати розслідування цього жахливого воєнного злочину. А усі винні мають постати перед правосуддям.

Міністр додав, що це ще один доказ, що ця війна є геноцидом.

Як відреагували в Офісі Президента

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що вбивство людини, яка потрапила в полон – приклад національної нікчемності росіян та їхньої слабкості. І запевнив, що за кожен такий воєнний злочин буде розплата.

Він зауважив, що у Росії воєнні злочини культивуються та відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів".

Натомість президент Володимир Зеленський вшанував загиблого воїна надписом: "Герою Слава, Героям Слава, Слава Україні" на чорному фоні.

Реакція українських політиків та інших представників влади

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав, що кожен російський злочинець отримає покарання.

Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що російський режим нічим не відрізняється від ІДІЛ і тому подібних терористичних. Він переконаний, що фільмуючи самостійно свої злочини проти людяності – вони лише прискорюють свій вирок міжнародного трибуналу. Йому страшно уявити, скільки ще таких злочинів російських терористів залишаються прихованими. Проте міністр переконаний, що за кожен з них буде розплата.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук опублікувала це фото і сказала, що хоче, щоб кожен окупант перед смертю згадував обличчя українського солдата із сигаретою та безстрашним поглядом.

Також на вбивство героя відреагувало Командування Об'єднаних Сил ЗСУ. Військові пообіцяли, що обов'язково помстяться за його смерть.

Реакція російських пропагандистів

Після публікації відео з розстрілом військового українці розпочали флешмоб "Слава Україні, Героям Слава" . До нього долучились військові, Міноборони, мери міст, представники влади, ОВА, блогери, відомі люди та тисячі простих українців.

Спершу росіяни дуже раділи цьому відео. Мовляв, це ж знищення "українського нациста". Проте, коли відео набуло широкого розголосу, їм довелось викручуватися.

Російська пропаганда у своєму фірмовому стилі за допомогою різних телеграм-каналів почала продукувати купу абсурдних версій: буцімто це фейк, постанова та ІПСО. Також є безглузда версія росіян про те, що це нібито російський військовий, якого злі українці змусили сказати "Слава Україні", після чого розстріляли.

Офіційних коментарів від Кремля наразі не було.