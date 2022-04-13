Розстріл, ґвалтування, бомбардування: нема злочину, якого б не скоїли росіяни за ці 49 днів

Володимир Зеленський виступив 13 квітня перед парламентом Естонії. У своєму зверненні він наголосив на тому, що російські військові скоїли за ці 49 днів усі можливі злочини.

Президент України закликав допомагати розслідувати ці воєнні злочини. Якщо до цього долучаться інші європейські країни, то їх вдасться уникнути іншим, передає 24 канал.

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Винних обов'язково необхідно покарати

Володимир Зеленський наголосив на тому, що російські військові розстрілювали мирних людей, катували та ґвалтували їх. Що вони підривали лікарні та бомбардували пологові будинки. Не гребували загарбники артилерійськими обстрілами укриттів, де ховаються діти, а також спаленням складів з їжею.

Немає такого злочину, якого б не скоїли російські солдати за 49 днів цього вторгнення. Усі ці воєнні злочини ми обов’язково розслідуємо та встановимо усіх винних. І знайдемо їх, скільки б часу нам не знадобилося на це,

– підкреслив він.

Президент нагадав, що більшість сталінських катів так і не відповіли за все, що скоїли. Тож зараз надзвичайно важливо притягнути до відповідальності нове покоління. Це дозволить не розшукувати їх за злочини проти Балтійських народів, Фінляндії, Польщі або будь-якої іншої держави Європи.

Володимир Зеленський закликав усіх, хто виборов для себе свободу у XX столітті, зберегти її у XXI.

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