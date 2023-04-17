Розстріли цивільних та катування: розслідувачі оприлюднили докази злочинів Пригожина і його ПВК

З’явилися шокуючі свідчення про страшні воєнні злочини, які скоїли найманці ПВК "Вагнера" за наказом Євгена Пригожина. Вони цинічно розстрілювали та катували людей, серед яких були і діти.

Екскомандири підрозділів ПВК "Вагнера" розповіли, що Євген Пригожин особисто віддавав злочинні накази про розстріли та вбивства. Також він схвалював терористичні методи та жорстокість.

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Вбивали українських дітей та ховали їх у Росії

Ексзасуджений Азамат Улдаров, який входив до ПВК "Вагнера", розповів, що він особисто відвіз 18 українських дітей у Краснодар та Саратов, де поховав їх.

За словами окупанта, він вбивав дітей за наказом "зверху" та свого командира, зокрема Пригожина.

У Соледарі та Бахмуті наказали знищити всіх

Як виявилось, коли вагнерівці намагалися захопити Соледар та Бахмут, їм дали команду "зачистити та знищити всіх".

Нам дали команду на своєму шляху зачистити та стати в оборону, тобто в оточення, будь-якими шляхами. Ми йшли та вбивали всіх. Були жінки та чоловіки, діди, пенсіонери, діти. Дитина верещить, вона маленька, їй 5 – 6 років, а я вистрілив контрольний. Я нікого не мав витягти. Була команда на зачистку всіх,

– розповів окупант Улдаров.

Пригожин наказував усіх вбивати

Окупант зізнався, як йому дали наказ і він, так би мовити, "врятував" людей. Це сталося 18 березня 2023 року.

"Коли я зайшов до підвалу, то там були діти. І мені дали команду нікого не випустити. Я виконав команду, я поклав усіх там. Там було близько 40 дітей, загалом 300 – 400 осіб. У мене не було вибору", – сказав Улдаров.

За його словами, це був наказ Пригожина – нікого не брати у полон та всіх вбивати.

Як убивали полонених українців

Серед полонених українців Пригожин залишав тільки дівчат, які були снайперками, командирів взводів та командирів напрямків. Зі 100 осіб він міг залишити лише 3, а решту ліквідували "у нуль".

Ми їх одразу знищували, нам давали таку команду. Ми не вимагали пояснень, бо ми ніхто, ми путінська команда,

– зізнався окупант.

Методом Пригожина було вбивство кувалдою.

"В основному ножем перерізали горло. Кувалдою забивати – це метод Пригожина. Це людина страшна", – заявив Улдаров.

Росіяни катували своїх бійців

Ексзасуджений Олексій Савічев розповів, що тих вагнерівців, які відмовлялися виконувати наказ, катували свої ж люди. Найманців зв’язували навпіл та віддавали ФСБшникам, після цього їх ніхто не бачив.

Деяких російських найманців просто розстрілювали. За інформацією Савічева, 70 осіб точно були розстріляні.

Розстріляли понад 10 підлітків

У лютого 2023 році вагнерівцям дали наказ у Бахмуті розстріляти мирних мешканців, яким від 15 та більше років. Розстрілювати наказували одразу і без слів.

Тоді терористи вбили близько 20 підлітків, яким було лише по 15 – 17 років.

Коли вони піднімали майки, то в них видно було наколки. У нас розстрілюють більше за наколки, наприклад, як в "Азова",

– розповів окупант.

Наказ "зачистити будинок"

За словами загарбника Савічева, одного разу був наказ "зачистити будинок". Окупантам було все рівно, хто був у будівлі. Шансів вижити у тих, хто там був, не було зовсім.

"Зачистити будинок – це означає, що він має бути чистий. Я це зробив, передав по рації, що нікого живого там немає. Якщо б я не виконував накази, то мене б просто вбили", – розповів окупант.

Таким чином, у вагнерівців було лише два варіанти – або виконувати накази "зверху" та вбивати мирних українців, або цих окупантів знищать свої ж люди.

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В Офісі Президента відреагували на розслідування

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на розслідування проєкту "Гулагу.нет", в якому вагнерівці зізнались у жорстоких убивствах українців.

"Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з ПВК "Вагнера", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають", – написав Єрмак.

Він наголосив, що зізнання у скоєному – недостатньо. Україна докладе усіх зусиль, аби притягнути воєнних злочинців до відповідальності.