Російські командири віддають прямі накази про розстріли українських полонених, – прокурор

Останнім часом все частіше з'являються новини про вбивства українських полонених: стає зрозуміло, що йдеться не про поодинокі випадки. Ймовірно, накази розстрілювати українських військових віддають безпосередньо російські командири.

Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту Офісу генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, розповів, що, публікуючи в мережі відео з розстрілами полонених, російські військові намагаються деморалізувати ЗСУ.

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Дії окупантів підтримує вище керівництво російської армії

Бєлоусов наголосив, що кількість випадків розстрілів українських полонених зростає з кінця листопада 2023 року.

Це свідчить про те, що таке підтримується вищим керівництвом збройних сил Росії. Якби це був поодинокий випадок, то це були б дії конкретного солдата. В цьому випадку, враховуючи географію і кількість (розстрілів полонених – 24 Канал) за останній час, це однозначно підтримується вищим керівництвом,

– пояснив він.

Прокурор наголосив, що вище керівництво не лише не запобігає таким практикам, а, ймовірно, і віддає прямі накази на здійснення таких дій.

Офіс генпрокурора знає імена конкретних злочинців

Бєлоусов додав, що наразі була встановлена частина конкретних осіб, які розстрілювали полонених. Це підтверджують і свідчення російських військових.

У нас вже є вироки по таких випадках, які були в Чернігові, – вже є вирок суду до довічного засудження майора російської армії, який стратив військовополоненого в березні 2022 року. У нас вже є справи в судах щодо цих випадків. У нас є підозри по Харкову, Харківській області. Ми зараз збираємо матеріали по кількох нещодавніх випадках,

– підкреслив Бєлоусов.

Він також припустив, що підозри будуть оголошені вже найближчим часом.

Розстріли українських полонених: що відомо