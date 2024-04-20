Вбивство поліцейського на Вінниччині: медики розповіли, в якому стані його напарник

Вночі 20 квітня на Вінниччині двоє чоловіків напали на поліцейських та відкрили вогонь, внаслідок чого загинув 20-річний правоохоронець, а його колега отримав поранення та перебуває у лікарні.

Постраждалого госпіталізували до Бершадської районної лікарні. За словами медиків, чоловік перебуває у свідомості.

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Які травми отримав поліцейський

У нього стан середньої важкості. Ближче до легкого. Травми незначні. Вогнепальних поранень немає. Ми його обстежили. Чимало саден. Він при свідомості,

– повідомила головна лікарка медзакладу Лідія Брикуля.

Журналісти з посиланням на власні джерела повідомляють, що йдеться про капітана поліції Максима Шарапанівського.

Його напарник, 20-річний Максим Зарецький, був рядовим поліції – інспектором сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління. Від поранень, яких він зазнав, він загинув на місці.

На відео нападники назвалися військовослужбовцями 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, однак ця інформація не відповідає дійсності. У пресслужбі бригади наголосили, що ці чоловіки вже понад рік не мають жодного стосунку до 28 ОМБр

В Офісі генпрокурора повідомили, що перевіряють причетність військовослужбовців до нападу й розстрілу поліцейських. Наразі встановлюються всі обставини злочину.

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