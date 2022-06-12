Розтринькали мільйон рублів: росіяни в Мелітополі зганьбились автопробігом на честь Путіна

Оскільки шалений спротив мелітопольців триває, росіяни хотіли зімітувати підтримку окупантів. Щоправда, їм вдалося лише вчергове епічно зганьбитися.

Росіяни хотіли показати своєму керівництву, що в окупованому Мелітополі все в них добре, а народ підтримує російського диктатора Володимира Путіна. Намір ворога провалився – люди не захотіли підтримувати окупантів навіть за гроші, чи то пак, російські папірці.

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Фіаско з автопробігом

У Мелітополі російські окупанти надумали провести масштабний автопробіг на підтримку Володимира Путіна. На його організацію росіяни виділили аж мільйон рублів. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

Організатори почали гучно закликати людей приєднатися до автопробігу та обіцяли платити гроші. Результат організації автопробігу показав, що мелітопольці не збираються підігравати ворогу навіть за гроші та знають, що незабаром ЗСУ виженуть окупантів з їхнього міста.

Загалом на мільйон рублів окупантам вдалося зібрати на автопробіг лише 8 автомобілів. 2 водії відмовилися чіпляти на своє авто російський прапор – вони дуже бояться помсти місцевих, адже колаборація з ворогом може коштувати більше, аніж заплатять росіяни.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про останні новини

У тимчасово окупованому Херсоні загарбники вирішили влаштувати помпезне святкування "дня Росії". Наші громадяни яскраво показали окупантам, що нічого спільного з Росією не мають – на концерті було більше "артистів", аніж глядачів. Подібна ситуація повторилася в інших населених пунктах Херсонщини – люди масово проігнорували заходи, які організовували російські окупанти.

Раніше у тому ж Херсоні росіяни провалили видачу паспортів своєї ізольованої та нікому не потрібної держави. Вони пропонували за отримання цього "документа" гроші, а також ввели безліч правил, які дуже ускладнюють життя українців на тимчасово окупованих територіях. Наші героїчні громадяни не здаються та вірять, що нашим відважним воїнам вдасться прогнати ворога якомога скоріше.

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