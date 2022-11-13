На розтрощеному Антонівському мості вивісили український прапор

На Антонівському мості знову замайорів український прапор. Його підняли українські військові.

Відповідну інформацію повідомила Херсонська міська рада. Це відбулось 13 листопада.

Зауважте Над будівлею Херсонської ОДА підняли український прапор

Над Антонівським мостом – наш стяг

Треба любуватись за тих хлопців (мовиться про військовослужбовців ЗСУ – 24 канал), які цього моменту не дочекались,

– сказав військовий.

ЗСУ показали, як підіймали прапор над Антонівським мостом: дивіться відео

Відомо, що половина Антонівського мосту знищена. У мережі показали відео, на якому помітно, що інша половина мосту – вся в дірках. Ба більше, понтонна переправа, якою російські загарбники втікали з правого берега, – затоплена.

Окупанти гарячково підривали всі мости на Херсонщині

Тікаючи з правого берега Дніпра, 11 листопада російські загарбники підірвали всі мости через Дніпро на Херсонщині. Зокрема, і Антонівський міст з баржами.

Коментуючи підриви Антонівського мосту, депутат обласної ради Сергій Хлань заявив, що російські загарбники унеможливили навіть пішохідний прохід по мосту.

Ба більше, 24 каналу в спецслужбах розповіли, що окупанти, підриваючи Антонівський міст, вбили частину свого особового складу.

Антонівський міст з'єднує Херсон з Лівобережною Україною, а саме з Олешками та Голою Пристанню. Міст мав протяжність 1366 метрів при ширині 25 метрів.

Дивіться також – Олег Жданов пояснив, навіщо херсонці масово їдуть на Антонівський міст: відео