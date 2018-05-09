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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Розумний телевізор від Xiaomi рекордно подешевшав

14620 Читать новость на русском
Mi TV 4A від Xiaomi
Mi TV 4A від Xiaomi / Фото з відкритих джерел

50-дюймова модель Mi TV 4A, нової серії в лінійці розумних телевізорів компанії Xiaomi (smart TV) подешевшала на 200 юанів (це близько 31 долара або 800 гривень).

Як пише видання prostotech.com, це стало рекордним падінням ціни цього телевізора.

Ця знижка відбулась під час спеціального заходу компанії "День матері".

Таким чином, з додатковою знижкою 50-дюймова модель коштує 1 999 юанів (8 тисяч гривень).

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Щодо характеристик, то Xiaomi Mi TV 4Aна 50 дюймів оснащена ультра-вузькою рамкою навколо екрану 4K UHD, що має розширення 3840 x 2160 пікселів і частоту оновлення 60 Гц, з підтримкою HDR10 + HLG.

Телевізор оснащений стереодинаміками, що забезпечують відмінний звук, адже підтримують підтримують Dolby Audio і dtsHD. Ця модель має 3 порти HDMI, дві USB-порти, AV-вхід, Ethernet-порт і роз'єм S/PDIF. Телевізор підтримує Bluetooth 4.2 LE для підключення гарнітури.

Mi TV 4A працює на 4-ядерному процесорі Amlogic L962 з частотою 1,5 ГГц, в поєднанні з графічним процесором Mali-450. Він має 2 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ вбудованої пам’яті. Телевізор має інтерфейс на основі штучного інтелекту PatchWall від Xiaomi.

Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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