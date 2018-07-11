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Розумний туалет може запускати гру

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Розумний туалет може запускати гру
Розумний туалет може запускати гру / gamesradar.com

Користувачі виявили цікаву особливість, яку створюють в тандемі розумна колонка Alexa від Amazon та розумний унітаз Numi.

Про це пише gamesradar.com.

Як відомо, колонка сприймає людський голос для виконання заданих функцій. Компанія Bethesda спеціально під колонку Alexa випустила гру Skyrim: Very Special Edition.

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При цьому ця гра виявився сумісною із "розумним" унітазом Numi, виробленим німецькою компанією Kohler. Для запуску гри треба лише авторизувати свій аккаунт Amazon на Numi.

Щоправда, грати на унітазі – задоволення не з дешевих. Колонку Alexa в Україні можна купити за 1800 гривень. А от розумний унітаз коштує 6000 доларів (157 тисяч гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Amazon Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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