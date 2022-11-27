Путін не зможе знайти наступника, найімовірніший варіант – розвал Росії, – опозиціонер Яковенко
У Росії поглиблюється розкол еліт, і хоч багато хто хотів би, щоб його наслідком став наступник для Путіна, – це абсолютно нереальний варіант. Натомість, скоріш за все, ситуація розгортатиметься зовсім по-іншому.
Про це 24 каналу розказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, хоч це і небажаний сценарій розвитку подій для тих же еліт, але найімовірнішим, до чого приведе конфлікт у вищих колах Росії, є розвал країни-агресорки як такої.
Зверніть увагу Злий жарт для Путіна: як власна удача загнала диктатора в скрутну ситуацію
Що буде після розвалу
Яковенко вважає, що велика смута, яка назріває у Росії, схоже, стає найбільш реальним варіантом закінчення усієї цієї історії. Після цього Росія, вочевидь, взагалі перестане цікавитися війною. Мова йде не про припинення війни, а про втрату інтересу до України в принципі. Замість цього росіяни почнуть цікавитися внутрішніми проблемами.
Коли людина дуже хвора, у неї всередині починає серйозно щось боліти, вона перестає цікавитися зовнішнім світом,
– навів приклад Яковенко.
Ігор Яковенко припустив, до чого приведе розкол в російських елітах: дивіться відео
Що відбувається в Росії
- Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що зараз відбуваються деякі пертурбації у вищих колах Росії, зокрема тих, що стосуються війська. Так, Пригожина, який занадто активно перетягував на себе ковдру, намагаються дещо послабити та "приземлити". Для цього просувають паралельні військові структури.
- Мова йде про прокремлівського бізнесмена Армена Саркісяна, якого дещо "підвищили" – призначили "адміністратором" в'язниць на окупованих територіях України. Він нібито має намір створити нову ПВК за фінансової підтримки вірменського бізнесмена Самвела Карапетяна. На це Саркісяну могли дати схвалення російські високопосадовці, аби створити противагу монополії Пригожина.
- Тим часом росте залученість Рамзана Кадирова, який нещодавно вчергове зустрічався з Путіним. Він намагається просувати військові структури у Чечні, а офіційні особи Кремля знову ж таки підтримують це, аби протидіяти впливу "кухаря Путіна".