Там буде справжня бійка: після смерті Путіна в Росії почнеться хаос через боротьбу за владу

Розмови про план на випадок розпаду Росії активніше з'являються після невдач окупаційних військ на полі бою. Проте російські еліти вже давно розглядають такий варіант і активно готуються до нього.

За території та гроші у Росії будуть буквально битися. Не дарма ж все більше керівних осіб створило власні приватні армії. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, додавши, що сила гратиме ключову роль у розподілі Росії.

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Як елітам допоможуть ПВК

У Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну чималої популярності набули приватні військові компанії, найвідомішою з яких була ПВК "Вагнера". Згодом їх стало набагато більше "Русич", "Поток", "Ветеран", "Факел" тощо.

Це кишенькові армії, їх хотіли зробити за зразком української тероборони. Бо російська армія була вражена, зустрівшись з теробороною, адже вважали що ті ні на що не спроможні. Тож коли окупантам довели протилежне, в Росії захотіли створити "місцеві війська" для війни в Україні.

Але російські регіональні еліти не хочуть за свої гроші зробити армію, зібрати людей і відправити, аби їх утилізували в Україні. Вони готуються після смерті Путіна або його усунення від влади, битися за ласий шматок "бюджетного пирога" та територій,

– зазначив Кирило Сазонов.

Варто при цьому розуміти, що Росія – не та країна, де будуть прозорі політичні вибори, агітації чи навіть перемовини олігархів.

"Там буде справжня бійка. Тому той, в кого буде сила – той і виграє. Це Пригожин довів усім, хто ще сумнівався", – підкреслив політолог.

Кирило Сазонов припустив розвиток подій після смерті Путіна

У всіх різні інтереси

Водночас на Заході до можливого розпаду Росії ставляться вкрай обережно. Вони все ще побоюються перетину "червоних ліній", що відповідно відображається і на постачанні необхідного озброєння Україні, і на певних політичних деклараціях.

Водночас не можна заявити, що у всьому світі однаково ставляться до можливого розпаду Росії. Наприклад, США зацікавлені в перемозі Україні та ослабленні Росії, однак хочуть, аби вона залишилась єдиною країною, яку можна використати як фішку у грі проти Китаю.

Так само Китай з протилежною метою хоче бачити Росію цілою та слабкою, аби її можна було використати проти США. Велика Британія підтримує розпад Росії, адже це розв'яже їй руки для роботи на Близькому Сході. Польща та країни Балтії теж зацікавлені в її розпаді,

– зауважив Сазонов.

Зокрема, сусіди Росії хочуть, аби постійна загроза з її боку зникла, коли федерація розпадеться на кілька менших країн.

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