Путін боїться повстань у Росії: який регіон становить загрозу

Російський диктатор намагається створити видимість всенародної підтримки. Однак він розуміє, що дедалі помітнішим стає рух за національну незалежність та самоврядування у різних республіках.

Зокрема, у Сибірському батальйоні Збройних сил України повідомили, що Кремль занепокоєний можливим повстанням у регіонах Сибіру. Саме тому у Республіці Бурятія навіть організували штаб для протидії загрозам сепаратизму та націоналізму.

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Чого може очікувати Кремль

Указ про створення штабу опублікували на офіційному порталі республіки. Також затвердили поіменний склад його учасників. Ймовірно, така ініціатива є вказівкою зверху. Відтак у батальйоні припускають, що наказ могли дати безпосередньо у Москві.

Очевидно, що подібні організації вже діють або будуть створені в інших регіонах Сибіру, а, можливо, й по всій Росії. Особливо це стосується територій, де проживають корінні народи,

– мовиться у повідомленні.

Російська влада розуміє загрози недалекого майбутнього, коли рух за незалежність пошириться ще далі. Саме ця перспектива надихає бійців Сибірського батальйону до рішучих дій.

Ми готуємося до остаточного руйнування "в'язниці народів" під назвою Росія. Готуємось принести на нашу землю свободу та справедливість. У цьому нам допомагає не лише Україна, яка надала можливість отримати чудову підготовку в лавах ЗСУ, а й волонтери та інструктори із західних країн. Нас підтримують не лише земляки, а й волонтери із Польщі, Литви та інших балтійських країн,

– наголосили бійці.

Також вони додали, що учасників руху стає дедалі більше, а свобода і відновлення справедливості – ближчими.

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