Хай Путін вже турбується про своє сховище після контрнаступу ЗСУ, – Піонтковський

Російські випади в сторону США вже давно не сприймаються як серйозні заяви. Наявність якоїсь "унікальної" зброї, яка здатна "знищити Америку", це анекдот і не більше.

Про це на стрімі з Романом Цимбалюком заявив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він додав, що російському президенту Владіміру Путіну варто слідкувати за тим, щоб його країну не поглинув Китай.

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Піонтковський розповів, що за 80 років життя він неодноразово чув історії про те, що США розпадуться. Натомість за цей час розвалився Радянський союз, а його спадкоємиця Росія – перебуває на шляху до розпаду. Так він прокоментував заяву секретаря радбезу Росії Миколи Патрушева про те, що Росія нібито "двічі рятувала США від розпаду". Також він знову пригрозив США "унікальною зброєю", яка здатна "знищити будь-якого противника".

Нова унікальна зброя Росії – це такий анекдот, який розповідали вже багато разів і ніхто вже не сміється, і навіть не реагує,

– додав Піонтковський.

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Путіну варто будувати сховище для себе

Розміщення Росією ядерного озброєння на території Білорусі суперечить декларації, яку російський диктатор підписав з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Піонтковський нагадав, що в цій декларації йшлось про "категоричну відмову ядерних держав від розміщення ядерної зброї на території неядерних держав".

"Путін планує відкрити 1 липня спеціальне сховище ядерної зброї на території Білорусі. Але краще б він потурбувався про сховище для себе. Нас чекає великий український контрнаступ, після якого ніхто не знає, де може опинитись сам Путін", – наголосив російський публіцист.

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