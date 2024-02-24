Росія за два роки втратила в Україні сили, які мала початку вторгнення, – розвідка Британії
Джерело:Міноборони Великої Британії
Два роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Під час нього агресорка зазнала колосальних втрат.
У новому зведенні розвідка Великої Британії оцінила втрати росіян за два роки повномасштабного вторгнення до України. Там зазначили, що втрати перевищують кількість військ, які були у Росії на початку.
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Росія також втратила чимало техніки
Розвідники Великої Британії зазначили, що за два роки повномасштабної війни російські втрати відповідають, а в багатьох випадках і перевищують ті, що становили початкову чисельність військ Росії.
За даними розвідників, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків та 5 тисяч БМП і БТР, водночас вбито та поранено, ймовірно, близько 350 тисяч військовослужбовців.
Водночас для широкомасштабного вторгнення в Україну Росія спочатку розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп, до складу яких, ймовірно, входило близько 1300 танків, понад 5 тисяч бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР) та щонайменше 100 тисяч осіб особового складу.
Росія змогла компенсувати втрати за допомогою вербування та мобілізації.
Російські війська в Україні зараз більші за чисельністю, ніж на початку (повномасштабної) війни. Вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту та застосовувати стратегію виснаження українських сил,
– мовиться у зведенні.
Втрати ворога на 24 лютого 2024 року
За добу ворог втратив 770 солдатів. Загалом, Росія втратила 409 тисяч своїх бійців.
Що відомо про втрати росіян на фронті
- танків – 6534 (+8);
- бойових броньованих машин – 12425 (+15);
- артилерійських систем – 9952 (+36);
- РСЗВ – 999 (+0);
- засобів ППО – 684 (+2);
- літаків – 340 (+1);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31);
- крилатих ракет – 1905 (+2);
- кораблів / катерів – 25 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28);
- спеціальної техніки – 1576 (+1).