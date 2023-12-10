Розвідка Британії: Росія почала більш узгоджену кампанію з руйнування української енергетики

Британська розвідка розповіла про атаки росіян на українську енергетичну інфраструктуру. За даними Міноборони Британії, ворог перейшов до узгодженої кампанії повітряних ударів.

Росіяни такими вчинками намагаються зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, розвідники пригадали ракетну атаку 8 грудня 2023 року.

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Що кажуть британські розвідники про вчинки ворога

Розвідка Великої Британії зауважила, що російські загарбники 8 грудня:

вперше з вересня 2023 року завдали потужних ударів по Києву та центральній Україні з використанням важких бомбардувальників;

ворожі літаки, найімовірніше Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем;

окупанти атакували ракетами, скоріш за все AS-23a KODIAK (так позначають ракети Х-101 та Х-102 у НАТО).

У іноземному міністерстві запевнили, що Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії.

Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України,

– пояснили розвідники.

Вони підсумували, що більшість цих ракет наша ППО успішно перехопила. Тож пошкодження внаслідок атаки наразі мінімальні. Щоправда, Росія вбила цивільну людину в Дніпропетровській області.

Атака росіян на енергетичну інфраструктуру: коротко