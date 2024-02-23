Розвідка показала останній маршрут знищеного А-50У

Українська розвідка та Повітряні сили ЗСУ збили черговий російський А-50. Дані вже підтвердив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

У Головному управлінні розвідки пояснили, що російський літак впав біля російського міста Єйськ ввечері 23 лютого.

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Що відомо про маршрут російського А-50У

Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів,

– заявили українські розвідники.

Вони показали маршрут ворожого літака. Виявилось, що він летів над Краснодарським краєм.

ГУР показали останній маршрут А-50У

Що відомо про збиття ворожого А-50: основне