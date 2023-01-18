ЗСУ встановили нові оборонні оборонні рубежі на захід від Бахмута, – розвідка Британії

Героїзм українських захисників на Бахмутському напрямку вражає увесь світ. ЗСУ ламають усі плани ворога та завдають йому колосальних втрат.

Розвідка Великої Британії опублікувала свої дані про ситуацію на Бахмутському напрямку. Зокрема, мовиться, що воїни ЗСУ встановили нові оборонні оборонні рубежі на захід від Бахмута.

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Російські загарбники продовжують обстрілювати Бахмут з артилерії. Водночас воїни ЗСУ дають їм рішучу відсіч.

Окрім того, розвідка Великої Британії припускає, що ЗСУ вийшли з Соледара. Водночас станом на 18 січня у Генштабі не підтверджують цих даних. Ба більше, у районі Соледара українські герої 17 січня приземлили російський штурмовикк Су-25. Його вартість обходиться країні-терористці приблизно у 11 мільйонів доларів.

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Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 18 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що відправити на концерт до Кобзона вдалося вже 117 770 російських окупантів. Лише за добу ліквідували 820 російських загарбників.