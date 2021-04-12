"Це провокація Росії": розвідка заперечує причетність України до викрадення екссудді Чауса

У Головному управлінні розвідки Міноборони заперечили причетність своїх працівників до викрадення екссудді Миколи Чауса. Його 3 квітня у центрі Кишинева захопила група невідомих.

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що це провокація Росії. Про це він повідомив у коментарі "Громадському".

Читайте також Україна запевнила Молдову в непричетності до викрадення судді Чауса

Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб щодо дискредитації воєнної розвідки України та для того, щоб посварити два братні народи,

– сказав розвідник.

Варто зазначити, що раніше журналісти-розслідувачі "Слідство.Інфо" та RISE Moldova отримали копії паспортів 10 українців, яких молдовські правоохоронці перевіряли у справі щодо зникнення Чауса.

За даними представників ЗМІ, двоє з них мають безпосереднє відношення до Головного управління розвідки Міноборони. Ще один – звільнений чиновник Національної поліції.

Скандал довкола Чауса: коротко