Розвідники підібралися до ворожих позицій і знищили окупантів у ближньому бою: потужні кадри

17 серпня 2024, 12:08
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Автор: Анастасія Колеснікова

Джерело:

ГУР

Українські воїни продовжують завдавати противнику значних втрат. У ГУР показали відео неймовірного штурму російських позицій.

Спецпризначенці ГУР вступили у ближній бій із загарбниками. Відомство поділилося ефективними кадрами протистояння.

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Розгром окупантів

Спецпризначенці Воєнної розвідки України здійснили приховане просування до позицій противника і знищили російських "мотострілків" у ближньому бою. 

На опублікованому відео зафіксовані яскраві моменти зіткнення. 

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Бій українців з росіянами: дивіться відео

Нагадаємо, що за останню добу Сили оборони знищили 1230 окупантів, 5 танків, 58 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин тощо. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян в особовому складі становлять майже 600 тисяч осіб.