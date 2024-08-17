Розвідники підібралися до ворожих позицій і знищили окупантів у ближньому бою: потужні кадри
Джерело:ГУР
Українські воїни продовжують завдавати противнику значних втрат. У ГУР показали відео неймовірного штурму російських позицій.
Спецпризначенці ГУР вступили у ближній бій із загарбниками. Відомство поділилося ефективними кадрами протистояння.
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Розгром окупантів
Спецпризначенці Воєнної розвідки України здійснили приховане просування до позицій противника і знищили російських "мотострілків" у ближньому бою.
На опублікованому відео зафіксовані яскраві моменти зіткнення.
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Бій українців з росіянами: дивіться відео
Нагадаємо, що за останню добу Сили оборони знищили 1230 окупантів, 5 танків, 58 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин тощо. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян в особовому складі становлять майже 600 тисяч осіб.