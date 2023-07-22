Розлютить військових: у розвідці Британії проаналізували наслідки арешту Гіркіна

Затримання Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, ймовірно, підтримують не всі у Росії. Арешт Гіркіна, швидше за все, розлютить його прихильників серед військкорів та військових.

У розвідці Британії нагадали, що Гіркін відігравав важливу роль у війні Росії на Донбасі з 2014 року і провів кілька місяців на передовій у 2022 році.

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У Росії сильно ослабло табу на неприховану критику режиму Путіна

Гіркін давно критикує ведення війни міністерством оборони Росії. Однак, як пише британська розвідка, останніми часом його висловлювання перейшли в пряму критику Путіна та його перебування при владі.

"Хоча Гіркін не соратник ПВК "Вагнера", він, скоріш за все, був готовий перейти нові межі у своїй публічній критиці лише на тлі невдалого заколоту лідера групи "Вагнера" Євгєнія Пригожина у червні 2023 року. Табу на неприховану критику режиму Путіна вочевидь сильно ослабло", – відзначає розвідка.

Аналітики допускають, що затримання Гіркіна розлютить його прихильників у спільноті російських "військкорів", як і частину військових – серед яких він переважно має імідж проникливого військового аналітика і патріота.

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