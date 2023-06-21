Біля берегів Криму помітили американський розвідувальний БпЛА
Джерело:"Крим.Реалії"
Недалеко від берегів тимчасово окупованого Криму помітили американський розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk.
Деталі повідомили журналісти 21 червня. Мета присутності американського розвідувального БпЛА у повітряному просторі наразі невідомо.
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Як відомо, Global Hawk оснащений інтегрованою системою спостереження і розвідки HISAR. Одне з основних завдань цього БпЛА – розкриття районів ППО.
Зауважимо, що США продовжують збирати розвіддані, які дуже важливі для України. Однак після того, як Штати втратили в Чорному морі дрон MQ-9 Reaper, американці вирішили направити в цю ж зону інший безпілотник – RQ-4 Global Hawk.
Командування ВПС США використовує апарати типу Global Hawk для розвідки вздовж лінії розмежування на Донбасі, а також для спостереження за російськими кораблями в районі Чорного моря, на Балтиці і в Середземномор'ї.
Що відомо про збиття дрона MQ-9 Reaper
- 14 березня Європейське командування Збройних сил США повідомило про збиття американського безпілотного літального апарату MQ-9 Reaper над Чорним морем. Дрон проводив місію в міжнародному повітряному просторі, коли його атакував російський літак Су-27.
- Представники Білого дому заявили, що збиття MQ-9 Reaper США над Чорним морем було небезпечним і непрофесійним. Вони також закликали до звернення уваги на подібні інциденти, оскільки вони є ілюстративними прикладами проблеми.
- За інформацією, США направили ще один розвідувальний безпілотник під назвою RQ-4 Global Hawk з позивним FORTE10 у напрямку окупованого Росією Криму. Цей дрон увійшов у простір Чорного моря.