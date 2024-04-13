Розвиток ОПК України з часом може дозволити підтримувати захист від Росії без Заходу, – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що розвиток оборонно-промислової бази України (ОПБ) з часом дозволить Україні підтримувати свою оборону проти Росії та задовольняти довгострокові потреби нацбезпеки зі значним скороченням іноземної військової допомоги.

Аналітики пригадали, що українські військовопосадовці говорили про намір розширити ОПК України всередині країни та за кордоном з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Що кажуть в ISW про захист України

У ISW зауважили, що міністр оборони України Рустем Умєров назвав пріоритет на 2024 рік. Це збільшення внутрішнього виробництва зброї та військової техніки в нашій країні.

Своєю чергою представник Держдепартаменту США Метью Міллер пояснював, що:

короткострокове та середньострокове надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критичним елементом здатності України підтримувати свою оборонну промисловість;

українська оборонна промисловість збільшить виробництво озброєнь в Україні, зменшить залежність Києва від західної допомоги та особливо від допомоги США Україні у довгостроковій перспективі.

Володимир Зеленський пояснював, що Україна не може компенсувати відсутність достатньої кількості систем ППО. Президент говорив, що тільки системи протиповітряної оборони, надані Заходом, а саме системи Patriot, дозволяють Україні захищатися від посилених російських атак.

США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки до нескінченності, якщо Україна зможе достатньо розширити свій оборонно-промисловий потенціал. Але надання систем ППО і ракет Україні має вирішальне значення для здатності України захистити свою енергетичну інфраструктуру і свою оборонну промисловість від російських ударів,

– підсумували аналітики.

Зеленський говорив, скільки систем ППО треба Україні