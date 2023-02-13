Розв'яжеться питання про літаки, – Піонтковський назвав ключові події між "Рамштайнами"

Чергове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 14 лютого в Німеччині. Головною темою обговорення стануть можливості постачання авіації до України.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиціонер із США Андрій Піонтковський. Зважаючи на динаміку військової допомоги від Заходу, він переконаний, що цей "Рамштайн" розв'яже питання з постачанням літаків Україні.

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Піонтковський наголосив, що відбулося дві принципово важливі події в період між восьмим та дев'ятим "Рамштайнами".

По-перше, "замовлення" генерала Валерія Залужного, про яке він говорив в інтерв'ю, уже перевиконане, повідомив опозиціонер. Кожного дня надходить інформація про нове постачання зброї та техніки. Україні передають сучасні танки, а в європейських країнах проходять тренування українські танкісти.

По-друге, радіус вогневого впливу Himars збільшився з 80 кілометрів до 160 після отримання нових ракет. Російські окупанти змушені свої штаби та склади відсувати на дальшу дистанцію.

Чи отримає Україна літаки

Піонтковський впевнений, що готовність до передачі авіації Україні в Європі є, про це зокрема мовилося під час візиту Володимира Зеленського до Лондона. Там відбулося і продовження розмов про ракети Storm Shadow.

Опозиціонер припустив, що британці готові передати ці ракети Україні, питання лише в тому, на яких літаках вони будуть використовуватися.

Я вважаю, що вектор заданий і завтра буде оголошена робоча розкладка по літаках: які літаки і скільки,

– додав опозиціонер.

Піонтковський про передачу авіації Україні: дивитися відео

Прогнози щодо майбутнього "Рамштайну"